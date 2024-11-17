Социологический опрос, проведенный Центром Разумкова, показал, что только 1,2% украинских семей могут позволить себе купить абсолютно все, что пожелают.

Как пишет РБК-Украина, ссылаясь на данные опроса, 9,1% респондентов признались, что им не хватает денег даже на еду, что говорит о сложной финансовой ситуации для значительной части населения.

Согласно результатам исследования, 32% украинцев могут обеспечить себя только едой, а на покупку одежды уже приходится экономить. 48% респондентов отметили, что им хватает на еду и одежду, но для более дорогих покупок, таких как бытовая техника, нужно откладывать деньги.

Однако ситуация выглядит лучше среди работающих граждан. Только 25,2% семей среди этой категории могут позволить себе только еду, а большинство – 56,9% – может покупать и одежду, но на более большие расходы также нужно экономить. Что интересно, 7,4% респондентов отметили, что им хватает на все, но только на очень дорогие покупки, такие как автомобили необходимо собирать средства.

Опрос, проведенный с 6 по 12 июня 2024 среди 2016 респондентов, был ограничен территориями, подконтрольными Украине, где не ведутся боевые действия. Техническая погрешность выборки не превышает 2,3%. Данные этого опроса также подтверждают выводы об ухудшении экономического положения многих украинцев, поскольку в сентябре 2024 31,1% респондентов оценивали уровень своего благосостояния как плохой.

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