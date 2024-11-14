Щодо тривалості відключень, Корольчук зазначив, що енергосистема країни знаходиться на межі, і у разі технічних проблем будуть здійснені аварійні виключення на кілька годин.

Аварійні відключення в Україні можуть бути запроваджені, якщо вийде з ладу хоча б один енергоблок.

Про це повідомляє енергетичний фахівець Юрій Корольчук в інтерв'ю для "Главреду" 12 листопада.

Він пояснив, що з початку листопада температура знижується, і це впливає на ситуації в енергосистемі. Через це є ризик введення аварійних відключень.

«Якщо хоча б один енергоблок вийде з ладу, аварійні відключення можуть початися в будь-якому регіоні. Якщо б промисловість не зменшила споживання, таке відключення вже мало б місце. Без імпорту електроенергії ситуація була б ще складнішою», — зауважив експерт.

Щодо тривалості відключень, Корольчук зазначив, що енергосистема країни знаходиться на межі, і у разі технічних проблем будуть здійснені аварійні виключення на кілька годин, але не більше.

«Відключення триватиме на кілька годин і не охоплюватиме всі регіони», — пояснив він.

Експерт також додав, що ситуація минулого року була менш напруженою, оскільки обстріли енергетичних об’єктів почалися тільки в листопаді, і тоді відключення були такими не частинами. Однак зараз, з приходом зими, ситуація може погіршитися.

"Якщо температура вдень буде -2°C, а вночі -5…-6°C, то відключення може стати реальністю. А якщо стовпчик термометра опуститься нижче -10°C, то відключення будуть серйозними", — підсумував Корольчук.

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