Мужчина, обучающийся на дневной основе в университете, обжаловал это решение в суде.

В Закарпатском ТЦК вручили повестку студенту, хотя у него была отсрочка от мобилизации .

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Ситуация возникла, когда студент с июня этого года учился за границей в Лодзи (Польша) в высшей школе внутренней безопасности. Он предоставил ТЦК и СП подтверждение об обучении, а в июле получил справку об отсрочке от мобилизации.

Однако он не получил военный билет, после того как в военкомате отметили, что его изготовление займет время и будет осуществлено только в октябре 2024 года. Параллельно мужчина обновил актуальные данные в приложении Резерв+ и имеет соответствующий QR-код.

Несмотря на это, при проверке документов ТЦК и полиция не учли предоставленную студентом информацию, после чего у него не было военного билета. В результате он обратился в суд.

Суд постановил, что электронный документ имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный, поэтому постановление ТЦК о мобилизации было признано неправомерным. Отсрочка осталась в силе, штраф в размере 17 тысяч гривен был отменен.

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