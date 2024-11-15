Окрім того, нардеп критикує призупинення механізму бронювання який діє на час перевірок.

Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки від "Слуги народу", висловив обурення з приводу нової мобілізації в Україні.

Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

За його словами, згідно з наказом 402 Міноборони, ухваленим у квітні 2024 року спільно з МОЗ, мобілізують громадян із важкими медичними діагнозами, зокрема ВІЛ та відкритою формою туберкульозу.

Нардеп зазначив, що вже тоді, коли наказ лише ухвалили, керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) вказали на абсурдність цього рішення.

«Мобілізують людей із ВІЛ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували особу, яка не чує, а також людину, в якій у медичному висновку вказали «розумову відсталість, ускладнене порушення мовлення, часткову атрофію мозку», — пише Федієнко.

Окрім того, нардеп критикує призупинення механізму бронювання який діє на час перевірок. Словом, ТЦК телефонують керівникам підприємств та погрожують, що після завершення бронювання відразу ж введуть мобілізацію працівників.

"Юридично ТЦК мають право мобілізувати таких людей. Я вже отримав звернення від працівників одного з елеваторів та підприємства ОПК. Хоча підприємства зазнають значних труднощів, їх працівників все одно мобілізують. Це до того, що керівники вимушені звільняти працівників, аби не зупиняти роботу підприємства ", — додав він.

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