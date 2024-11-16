В эту субботу температура в Украине составит от +4 до +9 градусов, а в воскресенье – от +7 до +12 градусов.

Хотя в ближайшие выходные в Украине будет тепло, уже совсем скоро погода резко изменится и придут снегопады, сильный ветер и метели.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Она отметила, что с 16 по 17 ноября в Украине будет потепление и сухая погода. Антициклон Azzedine не позволяет выпасть осадкам, а изменение направления ветра с северо-запада на юго-запад повысит температуру.

В эту субботу температура в Украине составит от +4 до +9 градусов, а в воскресенье – от +7 до +12 градусов.

В Киеве на выходные осадки не будет, температура в субботу составит +7 градусов, а в воскресенье поднимется до +9...+11 градусов.

Ухудшение погодных условий ожидается с 21 по 23 ноября, когда в Украине ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также возможны метели и штормовой ветер. Ожидается также резкое похолодание.

До официального начала зимы осталось две недели, и, по словам синоптиков, нынешняя зима в Украине, вероятно, будет не слишком суровой.

Ранее Politeka также писала о том, что по 17 ноября Землю снова накроют магнитные бури, поэтому на этой неделе многие могут почувствовать ухудшение состояния.

Магнитные бури губительно влияют на здоровье, особенно метеозависимых людей, будут ощущаться и технические сбои. Как известно, магнитные бури оказывают негативное влияние на работу средств связи. Также в эти дни увеличивается количество аварий и технических неисправностей.

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