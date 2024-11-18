Премьер подчеркнул, что это позволяет избежать злоупотреблений, когда компании нанимают работников только для "теневого" бронирования.

Кабинет Министров утвердил новые правила бронирования работников от мобилизации .

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил , что правительство завершило аудит и изменило порядок бронирования, в частности для критических предприятий и организаций.

По словам премьера, до 15 ноября была проведена проверка таких учреждений, имеющих право бронировать своих сотрудников.

Шмигаль говорит, что выявлено несколько проблемных моментов, требующих корректировки. Так, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. Кроме того, для частных компаний введены обязательные условия: критерии заработной платы и отсутствие задолженности перед бюджетом для бронирования работников. Таким образом, средняя зарплата на предприятиях и забронированного сотрудника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат.

Премьер подчеркнул, что это позволяет избежать злоупотреблений, когда компании нанимают работников только для "теневого" бронирования.

С 1 декабря бронирование проходит через платформу «Действие». Кроме того, ежемесячно проводится мониторинг предприятий, чтобы они отвечали новым требованиям. Ответственные министерства должны подробно разъяснить все аспекты обновленной системы.

Новые правила вступают в силу с 1 декабря. Для тех, кто получил отсрочку, предусмотрен переходный период до 28 февраля, в течение которого предприятиям необходимо возобновить бронирование работников в соответствии с новыми требованиями.

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