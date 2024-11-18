Территориальный центр комплектования (ТЦК) дает иск в суд, если гражданин игнорирует повестку.

СМИ сообщают о возможности лишения водительских прав за игнорирование повестки , однако в Минобороны это опровергают.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Там говорят, что информация об автоматическом лишении прав за неявку по повестке недостоверна.

"На практике такого не происходит. Лишить водительское удостоверение из-за игнорирования повестки невозможно", - подчеркнули в сообщении.

Законодательство предусматривает, что временное ограничение права управления транспортными средствами может применяться к гражданам, уклоняющимся от исполнения воинской обязанности, только по решению суда.

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

Территориальный центр комплектования (ТЦК) дает иск в суд, если гражданин игнорирует повестку.

Иск должен содержать четкое описание требований, а также документы, подтверждающие уклонение от военных обязательств.

Суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом только в случае доказанного факта нарушения.

Таким образом, любое решение об ограничении права на управление проходит через судебную процедуру.

Также Politeka писала о том, что граждане, не обновившие свои данные, автоматически не попадают в розыск. В таком случае подается запрос в полицию для ее доставки.

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