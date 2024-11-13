В Україні продовжуються заходи з контролю за виконанням вимог військового обліку, зокрема щодо осіб, які не уточнили свої дані в ТЦК.

Громадяни, які не оновили свої дані, автоматично не потрапляють у розшук.

Про це для Суспільного розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Однак, він зазначив, що якщо особа не з’являється за повісткою, ситуація змінюється: у такому випадку подається запит до поліції для її доставлення.

"Якщо людина не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки — частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи", - пояснив працівник ТЦК.

Такі заходи можуть включати затримання, якщо громадянин виявиться на блокпості або на місці проживання, після чого його доставляють для складання адміністративного протоколу. Поліція, яка співпрацює з ТЦК, має повноваження затримувати осіб, що порушують облік.

"Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під’їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", - наголошує Істомін.

Інший варіант - у разі, якщо поліція встановлює місце проживання особи, яка порушила правила військового обліку, вона може приїхати за адресою для адміністративного затримання. У цьому випадку може відбутися затримання без перевірки документів.

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