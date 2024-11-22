Если кредит был взят в интересах семьи, но потрачен на личные прихоти, суд может признать его личным долгом.

Согласно Семейному и Гражданскому кодексам, все имущество, приобретенное во время брака является общей собственностью супругов и, соответственно, подлежит равному подразделению во время развода .

Адвокат Катерина Коваленко объяснила, на кого ложится обязательство платить долги и кредиты после расторжения брака.

Как делят долги при разводе?

Адвокат Екатерина Коваленко объясняет, что при разводе раздела подлежит не только совместно приобретенное имущество, но и права и обязанности, в том числе кредитные. Ответственные органы определяют предмет разделения между супругом, а затем устанавливают долю, принадлежащую каждому из супругов. При наличии активного кредита долг поделится поровну, однако это зависит от того, на что именно были потрачены заемные средства.

Если кредит был взят на семейные нужды, стороны обязаны уплатить долг равными частями. Однако если заем использовался на личные нужды одного из супругов, то суд может обязать выплачивать долг именно эту сторону.

Что такое личный долг?

«Если кредит не потрачен на общие нужды семьи, он является личным. К примеру, когда один из партнеров приобрел в кредит мобильный телефон только для собственного пользования, такой долг признан личным, если другой партнер не был поручителем», — отмечает адвокат Коваленко.

Долги, которые не делятся

К долгам, не подлежащим распределению между супругами, относятся:

долги, полученные по наследству;

ссуды, взятые до заключения брака;

кредиты, связанные с приватизацией жилья или земельного участка;

позиции, полученные без согласия другого партнера и израсходованные на личные нужды;

долги, возникшие после развода;

кредиты, взятые при фактическом прекращении семейных отношений, но до официального расторжения брака.

Когда долг становится общим?

Если кредит был взят в интересах семьи, но потрачен на личные прихоти, суд может признать его личным долгом. В других случаях, если ссуда использовалась для общих целей семьи, обязанность погашать ее распределяется между партнерами в равных долях (50/50). При этом необходимо предоставить суду доказательства, какие средства были использованы без согласия партнера или не относились к семейным нуждам.

Таким образом, распределение долгов зависит не только от факта их создания, но и от целевого использования заемных средств.

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