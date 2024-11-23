Это принудительный механизм, обеспечиваемый государственными исполнителями или частными специалистами.

Если гражданин Украины нарушает правила военного учета, ему могут назначить штраф и в случае неуплаты штрафа, военнообязанный рискует стать объектом исполнительного производства.

Об этом информирует " Общественное Полтава ".

Как узнать о штрафах и исполнительном производстве?

Проверить, есть ли штраф от ТЦК и СП, можно лишь одним из следующих способов:

посетить территориальный центр комплектования (ТЦК) по месту регистрации;

мобильным приложением "Действие";

получить информацию через почтовое отделение.

Если лицо уклоняется от штрафа или исполнения решения суда, запускается процедура исполнительного производства. Это принудительный механизм, обеспечиваемый государственными исполнителями или частными специалистами.

Возможные последствия исполнительного производства:

Блокировка банковских счетов. Счета должника могут быть заморожены, а денежные средства из них направлены на погашение долга.

Конфискация имущества. Исполнительная служба имеет право описать, арестовать и продать имущество должника для покрытия задолженности.

Как проверить наличие исполнительного производства?

В Министерстве юстиции Украины советуют два способа:

обратиться лично в государственную исполнительную службу;

воспользоваться автоматизированной системой исполнительного производства (АССП).

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