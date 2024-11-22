В документе говорилось о необходимости явиться в ТЦК на следующий день для последующей отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Житель Тернопольщины не явился в Территориальный центр комплектования ( ТЦК ) после получения повестки, объяснив это тем, что забыл дату.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Обстоятельства дела

Как отмечено в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области от 16 мая 2024 года, лицо, признанное пригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВЛК), получило повестку.

В документе говорилось о необходимости явиться в ТЦК на следующий день для последующей отправки в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако мужчина этого не сделал, не имея важных причин.

На судебном заседании он признал свою вину и объяснил, что не явился из-за того, что не запомнил дату вызова. В конце октября 2024 года обвиняемый самостоятельно обратился в ТЦК и выразил желание пройти службу. Пока он ожидает новый вызов для отправки в воинскую часть.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в нарушении законодательства и назначил наказание в нескольких годах нарушения свободы. Однако, согласно статье 75 Уголовного кодекса Украины, обвиняемого освободили от реального процесса наказания, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

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