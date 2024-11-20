Ощадбанк ожидает, что такие изменения сделают его более привлекательным для организаций, заказывающих зарплатные проекты.

С 1 декабря 2024 года государственный Ощадбанк вводит новые условия обслуживания владельцев зарплатных карт.

Об этом сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на пресс-службу банка.

Теперь клиенты банка могут снимать наличные деньги без комиссии не только в банкоматах Ощадбанка, но и в устройствах других украинских банков.

Что изменится?

Новые условия будут касаться не только зарплатных, но и всех платежных карт Ощадбанка. Это позволяет клиентам экономить и не зависеть от банкоматов конкретного банка.

Ощадбанк ожидает, что такие изменения сделают его более привлекательным для организаций, заказывающих зарплатные проекты. Отсутствие комиссии за снятие наличных станет дополнительным аргументом для выбора банка. Это будет способствовать укреплению отношений с действующими партнерами и привлечению новых клиентов.

Также Politeka писала о том, что клиент Ощадбанк поделился жалобой на неожиданную блокировку своей зарплатной карты – как оказалось, причина блокировки заключалась в подозрительном платежном транзакции.

Во время общения с сотрудником Ощадбанка выяснилось, что причиной блокировки карты был входящий платеж.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров

Как сообщала Politeka, уже скоро стартует пенсионная реформа, украинцам готовят нововведения

Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ