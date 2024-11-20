В ходе разбирательства мужчина подтвердил, что концерт до 9 мая организовали по приказу российских военных.

Директора "Дома культуры Волчанского городского совета" наказали за участие в праздничных мероприятиях во время оккупации .

Об этом стало известно из решения суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений.

Что произошло?

Как отмечается в материалах дела, мужчина во время оккупации исполнял роль ведущего на политических мероприятиях, в частности во время празднований "9 мая" и "Дня флага Российской Федерации". Кроме того, он способствовал раздаче российских паспортов в Доме культуры, что было зафиксировано на пропагандистских видео.

Обвиняемый отрицает свою вину, объясняя, что занимает должность директора Дома культуры еще с 1979 года и выполнял распоряжение оккупационной администрации.

«Организационными мероприятиями занимались работники районной администрации. Мне приказали разработать афиши и выполнить другие служебные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. Контрактов с представителями РФ я не подписал», – объяснил он в суде.

В ходе разбирательства мужчина подтвердил, что концерт до 9 мая организовали по приказу российских военных. В то же время он сообщил, что действовал по принуждению и не имел возможности отказаться.

Разногласия в сертификатах

Свидетели, выступавшие в суде, предоставили дополнительные показания. Одни утверждали, что обвиняемый говорил о том, что "эта власть здесь навсегда надо как-то выживать" и призвал приспособиться к условиям оккупации. Другие же отметили, что он остался сторонником Украины. Один из свидетелей рассказал, как мужчина снимал государственные флаги Украины, отметив, что их "еще будут использовать после деоккупации".

Решение суда

Суд признал директора виновным и приговорил его к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в течение 11 лет.

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