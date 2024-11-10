Під час окупації Куп'янська він забезпечив мовлення російських засобів масової інформації.

На Харківщині судили колаборанта за трансляцію російських телеканалів.

Про це 8 листопада повідомила пресслужба СБУ в Telegram.

Мешканець Куп'янська, колишній інженер радіотелестанції, під час окупації регіону у 2022 році співпрацював з ворогами. Після захоплення міста він налагодив трансляцію таких телеканалів РФ, як "Перший канал", "НТВ" та "Росія-1". Для цього він часто використовував цифрове ефірне телебачення України, діючи підпільно.

Окрім того, у червні 2022 року він дав інтерв’ю пропагандистці Мар’яні Наумовій, яка закликала до захоплення України та масових репресій, зокрема проти дітей. Колоборант підтримував кремлівський режим і висловлював сподівання на повну окупацію Харківщини. Він також брав участь у зйомках постановочного сюжету про нібито гуманітарну допомогу з Росії для місцевих жителів.

Правоохоронці затримали його після деокупації Куп'янська. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та виправданні агресії РФ.

Раніше Politeka також писала про те, що Служба безпеки України затримала трьох співпрацівників російських окупантів на Херсонщині, серед яких агентка ГРУ та двоє колаборантів.

У результаті проведеної спецоперації СБУ затримала агентку у її помешканні та здійснила заходи для безпеки українських позицій.

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