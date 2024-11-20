Если лицо получило постановление от ТЦК об административном наказании (штрафе) за правонарушение, совершенное военнообязанным лицом, оно может обжаловать его в суде.

Согласно законодательству, если лицо не получило повестку , оно все равно признано врученным, однако есть определенные условия, по которым можно обжаловать постановление о правонарушении.

Об этом рассказала Лидия Карплюк, партнер юридической фирмы "Лещенко, Дорошенко и партнеры", в интервью Главреду.

Когда можно обжаловать повестку, отправленную по почте?

Если лицо получило постановление от ТЦК об административном наказании (штрафе) за правонарушение, совершенное военнообязанным лицом, оно может обжаловать его в суде, но только в отдельных случаях.

Например, если постановление было составлено ненадлежаще или с ошибками в адресе, что привело к тому, что лицо не увидело повестку. В таком случае, хотя постановление может быть обжаловано, решение о штрафе выносит суд.

Что будет, если лицо не знало о постановлении от ТЦК и не выплатило штраф?

Если лицо не получило информацию о постановлении, не обжаловало его в суде или не уплатило штраф добровольно, а постановление было передано органам государственной исполнительной службы для принудительного исполнения, то открывается исполнительное производство. Это может привести к наложению ареста на имущество и денежные средства на счетах должника.

Как узнать о внесении своих данных в Единый реестр должников?

Иногда узнает о наличии постановления и штрафа только после ареста счетов. Юристы рекомендуют проверять свои данные в онлайн-режимах через Единый реестр должников.

«Есть возможность онлайн-проверки через Единый реестр должников, где можно ввести свои данные и знать, есть ли вы среди должников. Также доступен сайт Автоматизированной системы исполнительного производства, на котором можно проверить наличие исполнительного производства по отношению к вам», — отметил Карплюк.

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