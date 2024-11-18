Територіальний центр комплектування (ТЦК) дає позов до суду, якщо громадянин ігнорує повістку.

ЗМІ повідомляють про можливість позбавлення водійських прав за ігнорування повістки, однак у Міноборони це спростовують.

Про це повідомляє саме Міністерство оборони України.

Там кажуть, що інформація про автоматичне позбавлення прав за неявку за повісткою є недостовірною.

"На практиці такого не відбувається. Позбавити посвідчення водія через ігнорування повістки неможливо", – наголосили у повідомленні.

Законодавство передбачає, що тимчасове обмеження права керування транспортними засобами може застосовуватися до громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, лише за рішенням суду.

Цей процес включає кілька етапів:

Територіальний центр комплектування (ТЦК) дає позов до суду, якщо громадянин ігнорує повістку.

Позов має містити чіткий опис вимог, а також документи, які підтверджують ухилення від військових зобов'язань.

Суд ухвалює рішення про тимчасове обмеження права керування транспортом лише у разі доведеного факту порушення.

Таким чином, будь-яке рішення щодо обмеження права на керування відбувається через судову процедуру.

Також Politeka писала про те, що громадяни, які не оновили свої дані, автоматично не потрапляють у розшук. У такому випадку подається запит до поліції для її доставлення.

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