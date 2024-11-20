Рисунок на штампе раньше не становился проблемой при пересечении границы, хотя он был изображен еще несколько лет назад.

Польские пограничники конфисковали загранпаспорт 6-летнего ребенка из-за рисунка ручкой на одном из въездных штампов.

Этот случай описала Елена Терещенко, общественный деятель и правозащитница, бывшая депутат Киевского городского совета VII созыва.

По ее словам, мальчик путешествовал в Лондон вместе со школой на трехдневную поездку. Рисунок на штампе раньше не становился проблемой при пересечении границы, хотя он был изображен еще несколько лет назад.

В паспорте была оформлена действительная британская виза, а достоверность штампа можно проверить через компьютерную систему. Идентичный штамп также находится в паспорте матери ребенка. Однако, несмотря на это, польская пограничная служба отказывает вернуть назад документ, хотя паспорт является собственностью Украины. Ребенок пока не может успокоиться из-за этой ситуации.

Терещенко отмечает, что никаких законных оснований для конфискации паспорта нет, поскольку ни штамп, ни сам документ не поддельные. Сейчас ребенок не может продолжить свое путешествие из-за отсутствия документов.

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