Уроженец Беляевского района Одесской области, срочник Государственной пограничной службы Украины, осужден за симуляцию психического расстройства, уклонение от воинских обязанностей и применение насилия к командиру.
Об этом говорится в материалах из Единого государственного реестра досудебного расследования .
Детали дела
В июне 2022 года военнослужащий пытался избежать исполнения обязанностей, заявляя о «голосах в голове». Однако обследование в Одесском областном медицинском центре психического здоровья не подтвердило ни одной психической проблемы.
В дальнейшем обвиняемый продолжил уклоняться от службы, игнорируя приказы старших офицеров. В августе 2022 года, находясь в кабинете начальника подразделения, он напал на старшего сержанта, ударив его кулаком на глазах у коллег.
Кроме того, в сентябре 2022 года он агрессивно приводился с вновь прибывшими мобилизованными. Одного из них он дважды ударил по лицу из-за разговора по телефону, сопровождая это словесными оскорблениями.
Наказание
Прокуратура вынесла обвинение по положениям Уголовного кодекса Украины:
уклонение от военной службы (ст. 409);
насилие в отношении начальника (ст. 406);
другие нарушения военной дисциплины.
Суд учел намерение обвиняемого продлить службу в защиту государства и его статус срочника во время совершения преступлений, что стало основанием для смягчения приговора.
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