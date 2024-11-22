В июне 2022 года военнослужащий пытался избежать исполнения обязанностей, заявляя о «голосах в голове».

Уроженец Беляевского района Одесской области, срочник Государственной пограничной службы Украины, осужден за симуляцию психического расстройства, уклонение от воинских обязанностей и применение насилия к командиру.

Об этом говорится в материалах из Единого государственного реестра досудебного расследования .

Детали дела

В июне 2022 года военнослужащий пытался избежать исполнения обязанностей, заявляя о «голосах в голове». Однако обследование в Одесском областном медицинском центре психического здоровья не подтвердило ни одной психической проблемы.

В дальнейшем обвиняемый продолжил уклоняться от службы, игнорируя приказы старших офицеров. В августе 2022 года, находясь в кабинете начальника подразделения, он напал на старшего сержанта, ударив его кулаком на глазах у коллег.

Кроме того, в сентябре 2022 года он агрессивно приводился с вновь прибывшими мобилизованными. Одного из них он дважды ударил по лицу из-за разговора по телефону, сопровождая это словесными оскорблениями.

Наказание

Прокуратура вынесла обвинение по положениям Уголовного кодекса Украины:

уклонение от военной службы (ст. 409);

насилие в отношении начальника (ст. 406);

другие нарушения военной дисциплины.

Суд учел намерение обвиняемого продлить службу в защиту государства и его статус срочника во время совершения преступлений, что стало основанием для смягчения приговора.

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