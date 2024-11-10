Вони погрожували примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували «відпустити» без наслідків.

Оперативники ДВБ припинили діяльність злочинної групи, яка вимагала грошей із призовників, видаючи себе за працівників ТЦК та поліцейських.

Про це інформує Національна поліція України.

Схему організували троє одеситів та жителів Донеччини. За «утримання» чоловіка призовного віку спільники отримували до 40 тисяч гривень.

До уваги оперативників Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчих ГУНП потрапила група осіб, які, зображуючи співробітників ТЦК та поліції, зупиняли чоловіків на вулицях. Вони погрожували примусовою доставкою до ТЦК, але за гроші пропонували «відпустити» без наслідків. Якщо ж «затримані» відмовлялися платити, застосовувалося фізичне та психологічне насильство.

Одна із ситуацій сталася, коли зловмисники підстерегли свою жертву біля дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації і, погрожуючи доставити його до ТЦК, почали бити його, поки він не погодився заплатити більше 3 000 доларів, щоб уникнути арешту.

Відомо, що один із учасників групи – колишній працівник міліції, який фігурував у кількох кримінальних справах. Інші двоє також мають кримінальний досвід: вони були замішані в таких злочинах, як розбій, крадіжки та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Зловмисників затримали «на гарячому» бійці відділу швидкого реагування ДВБ. Під час санкціонованих обшуків у них знайшли форму одягу, грошей, банківських карток, мобільних телефонів, а також зброю, наркотики та інші предмети.

Членів злочинної групи затримали за ст. 208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України, що передбачає до 12 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування та перевірка на причетність до інших злочинів.

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