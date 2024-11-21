Многие не знают, что полученная в наследство собственность подлежит налогообложению, хотя специального сбора для этого нет, уплачивать налоги все же необходимо.
Специалисты "Бесплатной юридической помощи" объяснили , какие налоги касаются наследства.
Какие налоги придется уплатить в 2024 году?
В Украине действуют ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 0%, 5% и 18% . Ставка зависит от степени родства между наследником и наследодателем.
Нулевая ставка (0%)
От уплаты налога освобождаются наследники первой и второй степеней родства. Это:
дети (включая усыновленных и рожденных после смерти наследодателя);
родители;
бабушки и дедушки с обеих сторон;
муж или жена;
родные братья и сестры;
внуки.
Ставка 5%
Лица, не являющиеся родственниками первой или второй степени родства, но являющиеся резидентами Украины, должны уплатить НДФЛ в размере 5%.
Ставка 18%
Эта ставка применяется в следующих случаях:
если наследник или наследодатель нерезидентом Украины;
независимо от степени родства, если наследник-нерезидент получает наследство от резидента.
Нужно ли декларировать полученную в наследство собственность?
Наследники, пользующиеся нулевой ставкой, не обязаны представлять налоговую декларацию. В то же время, те, кто платит налоги по ставкам 5% или 18%, должны включить эти доходы в ежегодную декларацию.
Кроме основного налога, наследникам, уплачивающим 5% или 18%, необходимо дополнительно уплатить военный сбор в размере 1,5%.
Что с имуществом, полученным в подарок?
Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.
Последние новости Украины:
Напомним, украинцы могут загреметь за решетку за хранение дров
Как сообщала Politeka, ПриватБанк задержал платеж на полгода
Также Politeka писала, что военный рассказал правду об учебе в ВСУ