Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.

Многие не знают, что полученная в наследство собственность подлежит налогообложению, хотя специального сбора для этого нет, уплачивать налоги все же необходимо.

Специалисты "Бесплатной юридической помощи" объяснили , какие налоги касаются наследства.

Какие налоги придется уплатить в 2024 году?

В Украине действуют ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ): 0%, 5% и 18% . Ставка зависит от степени родства между наследником и наследодателем.

Нулевая ставка (0%)

От уплаты налога освобождаются наследники первой и второй степеней родства. Это:

дети (включая усыновленных и рожденных после смерти наследодателя);

родители;

бабушки и дедушки с обеих сторон;

муж или жена;

родные братья и сестры;

внуки.

Ставка 5%

Лица, не являющиеся родственниками первой или второй степени родства, но являющиеся резидентами Украины, должны уплатить НДФЛ в размере 5%.

Ставка 18%

Эта ставка применяется в следующих случаях:

если наследник или наследодатель нерезидентом Украины;

независимо от степени родства, если наследник-нерезидент получает наследство от резидента.

Нужно ли декларировать полученную в наследство собственность?

Наследники, пользующиеся нулевой ставкой, не обязаны представлять налоговую декларацию. В то же время, те, кто платит налоги по ставкам 5% или 18%, должны включить эти доходы в ежегодную декларацию.

Кроме основного налога, наследникам, уплачивающим 5% или 18%, необходимо дополнительно уплатить военный сбор в размере 1,5%.

Что с имуществом, полученным в подарок?

Объекты, полученные по договору дарения, облагаются налогом по тем же правилам, что и наследство.

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