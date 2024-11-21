По закону каждый человек может выбрать только один вид пенсии, если имеет право на несколько.

В Украине существует несколько видов пенсий – по законодательству, каждый человек может получать только один вид пенсии, даже если он имеет право на несколько.

Условия назначения пенсии и порядок их выплаты регулируются Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсии по возрасту

Этот вид пенсии назначается при наличии определенного страхового стажа:

в 2024 году - не менее 31 года;

в 2028 году – не менее 35 лет.

Возраст ухода на пенсию зависит от стажа и может составлять 60, 63 или 65 лет.

Досрочные пенсии

Пенсии этого вида могут получить люди, работавшие в условиях вредного производства, участники боевых действий, лица с инвалидностью, многодетные матери и другие категории граждан.

Пенсии по инвалидности

Назначаются лицам, утратившим трудоспособность. Для этого необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет в зависимости от возраста, когда была установлена ​​инвалидность.

Пенсии в связи с потерей кормильца

Эти пенсии выплачиваются нетрудоспособным членам семьи умершего, если у него был достаточный страховой стаж. Дети получают выплаты вне зависимости от того, были ли они на содержании умершего.

Пенсии за выслугу лет

Предназначаются для определенных категорий работников, профессиональная деятельность которых предполагает большую физическую или психоэмоциональную нагрузку. К таким категориям относятся:

работники локомотивных бригад и железнодорожного транспорта;

медицинские работники, педагоги, сотрудники социальной защиты;

артисты театров, спортсменов международного класса.

Также для военнослужащих существуют отдельные условия назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с законом о пенсионном обеспечении военных. Таким образом, система пенсионного обеспечения в Украине предусматривает разные виды выплат, зависящие от разных обстоятельств и специализаций.

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