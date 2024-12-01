Украинцы имеют право на субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или слабого пикового топлива (СГТП).

Сумма пособия индивидуальна, и ее можно рассчитать самостоятельно, сообщают в ПФУ.

Для этого нужно вычесть обязательный платеж от общей стоимости СГТП. Процедура расчета основывается на установленных правительством нормативах и предельных ценах.

Сначала следует применить общую стоимость СГТП, учитывая нормы потребления и утвержденные предельные цены. Постановление №356 от 23 апреля 2012 года устанавливает, что в 2024 году цена на сжиженный газ составляет 382,46 гривны за один баллон, а на твердом топливе — 3 824,63 гривны за тонну. В то же время нормы потребления предусматривают использование двух баллонов сжиженного газа для домохозяйств из 1-2 человек, трех баллонов для семей из 3-4 человек и четырех баллонов для семей из 5 и более человек. Для жесткого топлива норма потребления составляет две тонны на одно домохозяйство.

К примеру, для семьи из двух человек расчет выглядит так: два баллона сжиженного газа стоят 764,92 гривны (382,46 × 2), а две тонны твердого топлива — 7 649,26 гривны (3 824,63 × 2). Общая сумма расходов составляет 8414,18 грн.

Узнать формулу для определения обязательного платежа можно по соответствующим ссылкам или обратившись в местные органы социальной защиты. На этой основе данных можно самостоятельно вычислить размер субсидии для вашей ситуации.

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