При этом воспользоваться этой услугой будут возможность исключительно тех компаний, которые смогут подтвердить свою критичность по новым правилам.

С 1 декабря 2024 года будет возобновлено бронирование от мобилизации для работников критических предприятий, и этот процесс будет проходить исключительно через портал «Действие».

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил во время телемарафона, передает РБК-Украина.

Федоров отметил, что до этого времени существовала двойная система: бронирование можно было осуществлять как через онлайн-портал «Действие», так и путем подачи бумажных документов. С 1 декабря весь процесс бронирования будет полностью переведен в электронный формат и доступ к этой услуге будет предоставляться только через портал «Действие».

«Мы считаем, что компаниям удобнее работать именно через портал, а не через приложение. Это позволяет получать оперативную информацию о бронировании, которая появляется на платформе», – пояснил министр.

При этом он подчеркнул, что воспользоваться этой услугой будут возможность исключительно тех компаний, которые смогут подтвердить свою критичность по новым правилам.

Также Politeka писала о том, что десятки тысяч мужчин потеряли бронь, другим грозит ежемесячный мониторинг. В настоящее время в Украине забронировано около 1 миллиона человек. Согласно новым требованиям, для того чтобы компания могла забронировать своих сотрудников, необходимо удовлетворять трем критериям.

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