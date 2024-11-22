Платежи производятся на основании этих соглашений, и даже в условиях военного положения граждане обязаны оплачивать счета.

Из-за военных действий и сложной экономической ситуации многие украинцы столкнулись с проблемой задолженности за коммунальные услуги , однако если этот вопрос не решать вовремя, могут быть применены серьезные правовые санкции.

О том, могут ли забрать квартиру по долгам, рассказывает Новости.LIVE.

Почему важно не накапливать задолженность?

В соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах», предоставление таких услуг возможно только на основании договора между потребителем и поставщиком. Платежи производятся на основании этих соглашений, и даже в условиях военного положения граждане обязаны оплачивать счета.

В случае возникновения задолженности потребителю могут предложить реструктуризацию долга — это означает, что долг будет распределен на части, которые нужно платить в течение определенного периода, который может занять до пяти лет.

Если потребитель отказывается или не может договориться, поставщик услуг имеет право обратиться в суд. В этом случае могут быть применены следующие меры:

Блокировка банковских счетов : деньги могут быть списаны для погашения долга.

Арест имущества : должник может лишиться права распоряжения своим имуществом, например, на продажу или аренду.

Конфискация имущества : это возможно, если долг превышает 160 тысяч гривен (20 минимальных зарплат).

У кого не может конфисковать имущество?

Конфискация невозможна, если в доме проживают несовершеннолетние дети или люди с инвалидностью, для этого необходимо получить разрешение органов опеки или решения суда. Также конфискации не будет:

Если сумма долга меньше 20 минимальных зарплат.

Если есть другие возможности покрытия долга, например, движимое имущество или деньги.

Отметим, что такие случаи редки, поскольку сумма долга должна быть пропорциональной стоимости недвижимости. Однако если долг значителен и приближается к рыночной стоимости жилья, риск потери имущества может увеличиться.

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