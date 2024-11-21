В Украине планируется введение новых возрастных требований для водителей пенсионного возраста.

Верховная Рада уже рассматривает законопроект №8082, предусматривающий такие изменения.

Это часть адаптации к стандартам Европейского Союза, где действуют аналогичные ограничения по возрасту водителей. Целью новшества является повышение безопасности дорожного движения.

Согласно законопроекту, водители, достигшие 65-летнего возраста, должны проходить дополнительные медицинские и технические проверки, иначе они могут остаться без водительских прав. Тесты проходят в сервисных центрах МВД. Кроме того, права таким водителям будут выдаваться на пятерный срок.

Пожилым водителям, желающим продолжать управлять транспортом, нужно подтвердить свою способность безопасно водить, чтобы не обеспечивать безопасность для других участников движения. Возрастные ограничения включают также требование обновления прав каждые два года после 70 лет и ежегодно после 75 лет.

Для пенсионеров, владеющих автомобилями, планируется проведение специальных курсов для повышения квалификации.

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