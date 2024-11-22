Проект государственного бюджета на 2025 год, предоставленный Кабмином 15 сентября, учитывает дополнительные поступления в размере 122,4 млрд грн за счет этого законопроекта.

Министр финансов Сергей Марченко, представляя проект государственного бюджета на 2025 год, отметил, что повышение налогов обеспечит увеличение доходов бюджета на 141 миллиард гривен.

Об этом сообщает член финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram. По словам депутата, "в бюджете дополнительно предусмотрено 141 млрд грн за счет налогового законопроекта №11416-д".

Железняк также отмечает, что президент Владимир Зеленский пока не подписал этот законопроект.

Основные изменения в налоговой политике

В этом году Верховная Рада 10 октября одобрила законопроект №11416-д, основным положением которого предусмотрено повышение налогов. Наибольшим источником дополнительных поступлений станет повышение ставок налога на доходы граждан.

В другое чтение в законопроект внесли изменения, предусматривающие увеличение налога на прибыль банков за 2024 год с 25% до 50%. Этот налог уплатят в 2025 году.

Проект государственного бюджета на 2025 год, предоставленный Кабмином 15 сентября, учитывает дополнительные поступления в размере 122,4 млрд грн за счет этого законопроекта.

Источники роста налоговых поступлений

Повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% прогноз роста на 107,7 млрд грн.

Введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) I-IV группы и юридических лиц III группы:

ФЛП – 13,7 млрд грн,

Юридические лица – 929 млн. грн.

Дата вступления в силу закона критическая, поскольку именно с этого момента ставка военного сбора для всех доходов граждан, исключительно с зарплатами, повышается с 1,5% до 5%.

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