Согласно опубликованной смете на 2025 год, на оплату труда и начисления на заработные платы планируется потратить больше, чем в предыдущий период.

В 2025 году бюджет Верховной Рады Украины вырастет с 2,9 млрд грн до 3,1 млрд грн – одной из главных статей расходов станет увеличение зарплат помощников народных депутатов.

Об этом сообщил в Телеграмме народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк. Расходы на одного депутата также возрастут: нормы расходов в год повышаются с 1,6 млн. грн. до 2,2 млн. грн.

Согласно опубликованной смете на 2025 год, на оплату труда и начисления на заработные платы планируется потратить 1,66 млрд грн, что на 250 млн грн больше, чем в прошлом году (1,41 млрд грн). Общий бюджет Управделами Аппарата Верховной Рады составит 3,1 млрд грн, что на 200 млн грн больше, чем в 2024 году.

Обновлены нормы расходов на одного депутата в 2025 году (ежемесячно):

Стоимость проезда: 7 500 грн (без изменений)

Средства на помощников-консультантов: 132624 грн (было 88418 грн)

Начисление на зарплаты помощников: 29 177,8 грн (было 19 452 грн)

Расходы на содержание помещений: 167 грн (без изменений)

Компенсация аренды жилья (средняя сумма): 19 825 грн (без изменений)

Таким образом, общие расходы на одного депутата за год составят 2,2 млн. грн., что на 600 тыс. грн. грн больше по сравнению с 2024 годом, когда эта сумма была 1,6 млн. грн.

Согласно Регламенту Верховной Рады, депутаты могут иметь до 31 помощника. Они самостоятельно решают, кто из их помощников работает бесплатно, а кто получает зарплату. Кроме того, помощники могут работать по совместительству.

Зарплата народных депутатов зависит от прожиточного минимума. Однако кроме основной заработной платы депутаты также получают компенсацию на деятельность, аренду жилья, а иногда — премии за интенсивность работы. К примеру, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2023 году имел оклад 36 336 грн, но его средняя зарплата вместе с надбавками составляла около 132,7 тыс. грн.

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