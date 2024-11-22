Внедрение второго уровня пенсионной реформы в Украине может привести к накоплению значительных сумм на пенсионных счетах граждан, что создает потенциальные риски.

В бюджете на 2025 год предусмотрен запуск второго уровня пенсионной реформы, предусматривающий создание индивидуальных накопительных пенсионных счетов.

Согласно одному из законопроектов, работники продолжат производить социальные отчисления, большая часть которых будет попадать в Пенсионный фонд, а 1-3% (в течение первых трех лет) будут зачисляться на индивидуальные пенсионные счета.

Однако обязательный характер этой системы может не устроить граждан, поскольку отказаться от участия в ней не будет возможности.

Основные недостатки накопительной системы:

Реализация этой системы может быть отложена, поскольку вопрос об пенсионной реформе обсуждается уже более 25 лет и, вероятно, еще не раз затянется.

Если система все же будет внедрена, для нынешних пенсионеров и приближающихся к пенсии это не принесет значительных изменений. Она будет в основном касаться молодых людей и является частью "дальнего будущего".

Даже если система заработает, не гарантируется, что она будет эффективна. В частности, средства на накопительных счетах могут претерпеть обесценение из-за инфляции. Другим риском являются возможные махинации со стороны чиновников, которые могут пытаться использовать накапливаемые на счетах миллиарды гривен в незаконных схемах.

Каждый гражданин будет иметь доступ к информации о сумме на своем пенсионном счете и сможет вносить дополнительные средства по своему усмотрению.

Сбережения на индивидуальных счетах можно будет передавать по наследству. Кроме того, накопленные средства можно будет снять до наступления пенсионного возраста, например, в случае необходимости проведения дорогостоящей операции.

Источник: На пенсии.

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