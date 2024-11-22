Внедрение второго уровня пенсионной реформы в Украине может привести к накоплению значительных сумм на пенсионных счетах граждан, что создает потенциальные риски.
В бюджете на 2025 год предусмотрен запуск второго уровня пенсионной реформы, предусматривающий создание индивидуальных накопительных пенсионных счетов.
Согласно одному из законопроектов, работники продолжат производить социальные отчисления, большая часть которых будет попадать в Пенсионный фонд, а 1-3% (в течение первых трех лет) будут зачисляться на индивидуальные пенсионные счета.
Однако обязательный характер этой системы может не устроить граждан, поскольку отказаться от участия в ней не будет возможности.
Основные недостатки накопительной системы:
- Реализация этой системы может быть отложена, поскольку вопрос об пенсионной реформе обсуждается уже более 25 лет и, вероятно, еще не раз затянется.
- Если система все же будет внедрена, для нынешних пенсионеров и приближающихся к пенсии это не принесет значительных изменений. Она будет в основном касаться молодых людей и является частью "дальнего будущего".
- Даже если система заработает, не гарантируется, что она будет эффективна. В частности, средства на накопительных счетах могут претерпеть обесценение из-за инфляции. Другим риском являются возможные махинации со стороны чиновников, которые могут пытаться использовать накапливаемые на счетах миллиарды гривен в незаконных схемах.
- Каждый гражданин будет иметь доступ к информации о сумме на своем пенсионном счете и сможет вносить дополнительные средства по своему усмотрению.
Сбережения на индивидуальных счетах можно будет передавать по наследству. Кроме того, накопленные средства можно будет снять до наступления пенсионного возраста, например, в случае необходимости проведения дорогостоящей операции.
Источник: На пенсии.
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