Наименьшие выплаты фиксируются в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет всего 4461 гривну.

В Украине насчитывается около 10 миллионов пенсионеров и, несмотря на существенное повышение пенсии в 2024 году, большинство из них получают менее 5 тысяч гривен ежемесячно.

В Пенсионном фонде украинцам рассказали , в какой области пенсии самые высокие.

Где проживают пенсионеры с высокими выплатами?

Согласно статистике Пенсионного фонда Украины, самые большие пенсии у жителей столицы. По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Киеве составил 7971 гривну.

Средний показатель по Украине на эту дату составил 5852 гривны.

Регионы с высокими средними пенсиями:

Ровенская область : 7 277 гривен;

: 7 277 гривен; Донецкая область : 7 159 гривен;

: 7 159 гривен; Луганская область : 6 716 гривен;

: 6 716 гривен; Днепропетровская область : 6 435 гривен;

: 6 435 гривен; Киевская область : 6 084 гривны.

А где пенсии самые низкие?

Наименьшие выплаты фиксируются в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет всего 4461 гривну.

Также Politeka писала , что пенсионеры в Украине могут получать социальную помощь. Украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от трудового стажа, состояния здоровья и других обстоятельств.

Пенсионеры, одинокие, старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, могут получить ежемесячную доплату к основной пенсии. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты.

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