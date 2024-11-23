В Украине насчитывается около 10 миллионов пенсионеров и, несмотря на существенное повышение пенсии в 2024 году, большинство из них получают менее 5 тысяч гривен ежемесячно.
В Пенсионном фонде украинцам рассказали , в какой области пенсии самые высокие.
Где проживают пенсионеры с высокими выплатами?
Согласно статистике Пенсионного фонда Украины, самые большие пенсии у жителей столицы. По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии в Киеве составил 7971 гривну.
Средний показатель по Украине на эту дату составил 5852 гривны.
Регионы с высокими средними пенсиями:
- Ровенская область : 7 277 гривен;
- Донецкая область : 7 159 гривен;
- Луганская область : 6 716 гривен;
- Днепропетровская область : 6 435 гривен;
- Киевская область : 6 084 гривны.
А где пенсии самые низкие?
Наименьшие выплаты фиксируются в Тернопольской области, где средняя пенсия составляет всего 4461 гривну.
Также Politeka писала , что пенсионеры в Украине могут получать социальную помощь. Украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты в зависимости от трудового стажа, состояния здоровья и других обстоятельств.
Пенсионеры, одинокие, старше 80 лет или нуждающиеся в постоянном уходе из-за состояния здоровья, могут получить ежемесячную доплату к основной пенсии. Чтобы воспользоваться этой льготой, необходимо подать заявление и предоставить соответствующие документы в органы социальной защиты.
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