После начала полномасштабной войны более 135 тысяч пенсионеров выбили большие выплаты из-за применения схемы.

Согласно данным, государственные выплаты таким махинаторам составляют около 1,5 миллиарда гривен в месяц или 15 миллиардов гривен в год, и эта сумма продолжает расти.

Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

В Украине наблюдается массовое заселение в зону Чернобыля, где люди, в частности из других регионов, регистрируются в населенных пунктах на территории радиационного загрязнения, чтобы получить дополнительные пенсионные выплаты. что обходится бюджету в 15 миллиардов гривен в год.

Дарья Марчак отметила, что правоохранители обнаружили, что люди специально прописываются в населенных пунктах зоны отчуждения, часто в непригодных для жизни помещениях, и даже несколько десятков человек в одной квартире.

Правительство намерено решить эту проблему. Для этого в проект бюджета на 2025 год внесли норму, которая ограничит доплаты только для проживающих в Чернобыльской зоне с 1986 по 1993 год. Таким образом, лица, получившие статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы после этого срока, больше не смогут воспользоваться этими льготами.

По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Источник: Forbes.

Последние новости в Украине:

Потеря пенсий в 2025 году: часть украинцев больше не получит свои выплаты.

В Украине возник кадровый голод: в Кабмине рассказали, что будут делать с аномалией на рынке труда.

Украинцам пообещали еще один перерасчет пенсий: в Минсоци раскрыли детали масштабной реформы.