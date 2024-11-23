Сообщения поступают якобы от имени Michael Vasquez и сопровождаются ссылками, которые могут быть вредными.

Неизвестные стали рассылать поддельные сообщения, связанные с темой мобилизации женщин.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Facebook предупреждает об опасности таких сообщений.

В них призывают ознакомиться с якобы памяткой о противопоказаниях к военной службе или способами избежать призыва.

Кому приходят эти сообщения?

В основном их получают государственные служащие Кабинета Министров Украины. Сообщения поступают якобы от имени Michael Vasquez и сопровождаются ссылками, которые могут быть вредными.

В тексте говорится: «В связи с возможным проведением мобилизации женщин в Украине предоставляем вам памятку о противопоказаниях военной службы для женщин, а также способы избежать призыва».

Как обеспечить себя?

Специалисты советуют:

Не открывайте подобные сообщения.

Не переходить по ссылкам и не загружать файлы от неизвестных отправителей.

Центр стратегических коммуникаций призывает к бдительности и напоминает, что такие рассылки являются попыткой дезинформации.

Также Politeka писала о Закарпатье задержан ректор и бывший проректор частного университета из-за фиктивного обучения более 300 военнообязанных мужчин. В преступную группу также входил сотрудник военной службы правопорядка.

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