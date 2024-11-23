В подобных ситуациях суд часто признает действия поставщика незаконными и обязывает его перечислить сумму долга.

В Украине граждане обязаны платить за жилищно- коммунальные услуги даже во время военного положения, иначе поставщики услуг имеют право взыскать долг через суд.

Глава Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко рассказала для РБК-Украина, каким образом это может произойти.

Есть ли возможность "списания" долгов за коммуналку в Украине

В Украине не существует четкого законодательного определения термина "списание долга" для коммунальных услуг.

Однако если есть законные основания, можно уменьшить сумму задолженности или обжаловать ее в суде.

Также долг можно обжаловать по следующим основаниям:

Ошибки при начислении услуги (например, если поставщик неправильно учел площадь жилья).

Долг, возникший из-за предыдущих владельцев.

Признание потребителя банкротом.

Когда задолженность перед поставщиком услуг длится три года.

Один из распространенных случаев – это когда в квартире установлен горячий счетчик, а начисление производится по общедомовому счетчику. В подобных ситуациях суд часто признает действия поставщика незаконными и обязывает его перечислить сумму долга.

Что делать, если нет возможности погасить долг сразу?

Если должник готов платить, но не может сразу погасить всю сумму, можно заключить договор реструктуризации с поставщиком услуг. По такому договору долг разбивается на части, уплачиваемые по определенному графику. Продолжительность выплат может быть до пяти лет в зависимости от размера задолженности и финансовых возможностей должника.

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