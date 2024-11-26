Она пошла по стопам матери, работавшей на топливоподаче на Бурштынской ТЭС.

Светлана уже 34 года работает крановщицей на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, поднимая тяжелые грузы на большую высоту.

Эту историю рассказали на официальной странице теплоэлектростанции в Facebook.

Профессию крановницы Светлана избрала после окончания школы, получив образование в Ивано-Франковском училище. Она пошла по стопам матери, работавшей на топливоподаче на Бурштынской ТЭС.

«Мама здесь работала, а я всегда любила высоту – лазила по горам и деревьям. Именно поэтому эта работа стала мне интересной», — вспоминает Светлана.

С 1990 г. она работает на станции. Сначала было страшно, когда кабина крана возвышалась над турбинами и котлами, а сама высота создавала дополнительное напряжение.

«Когда смотришь вниз и видишь коллегу, дающего сигналы, нужно было понять его намерения и действовать осторожно», – вспоминает она.

Благодаря опыту преподавателей Светлана освоила все тонкости профессии.

Это морально тяжелая работа, ведь нужно постоянно быть сосредоточенной и внимательной. Хотя крановница – это традиционно мужская профессия, я никогда не чувствовала дискриминации, потому что меня уважают за профессионализм и преданность делу», – добавляет Светлана.

Одним из самых запоминающихся моментов в ее карьере стал подъем барабана котла весом 100 тонн. Впервые в Украине она подняла оборудование без разрезания на части, что требовало высокой точности и слаженности от всей команды.

С началом полномасштабного вторжения работа крановницы стала более опасной. Во время воздушных тревог Светлане приходится быстро спускаться в укрытие.

«Иногда нужно сворачивать кран, если он не застроплен до груза, и бежать с высоты 40 метров до укрытия. Это занимает время, но таковы реалии», — рассказывает она.

Вне работы Светлана любит вязать и гулять в лесу, что позволяет ей восстанавливать силы после напряженного рабочего дня.

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