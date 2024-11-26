В Украине участники боевых действий имеют право на досрочный уход на пенсию по возрасту.

Это регулируется статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Законодательство предусматривает специальные условия для этой категории граждан, которые позволяют завершить трудовую деятельность раньше обычного пенсионного возраста.

Согласно украинскому законодательству мужчины могут выйти на пенсию с 55 лет, если их страховой стаж составляет не менее 25 лет, а женщины могут оформить пенсию с 50 лет, если их страховой стаж составляет не менее 20 лет. Размер пенсии для участников боевых действий зависит от продолжительности их страхового стажа и уровня заработной платы, из которой исчислялись страховые взносы.

Помимо основной пенсии участники боевых действий имеют право на дополнительные выплаты. Это повышение пенсии на 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, целевая помощь в размере 40 гривен и ежемесячная адресная помощь, если сумма всех пенсионных выплат (включая надбавки и доплаты) не превышает 4958 гривен.

Для оформления пенсии участникам боевых действий нужно подготовить ряд документов. Среди них — паспорт гражданина Украины, идентификационный номер налогоплательщика, трудовая книжка или другие документы, подтверждающие страховой стаж (включая подтверждение военной службы), справка о заработной плате или денежном довольствии на период до декабря 2016 года (если эти данные отсутствуют в Реестре застрахованных) лиц), удостоверение участника боевых действий, справка об участии в мероприятиях, связанных с обороной Украины и фотография для пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратившись в любой сервисный центр ПФУ.

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