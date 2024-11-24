В случае изменений, у пенсионера есть 10 дней, чтобы сообщить ПФУ, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Пенсионеры обязаны своевременно информировать Пенсионный фонд Украины (ПФУ) об определенных изменениях, в противном случае их пенсионные выплаты могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств.

Об этом предупредили в ПФУ.

В частности, пенсионер должен уведомлять ПФУ о:

трудоустройство или увольнение с работы;

начало или прекращение предпринимательской деятельности;

смену адреса;

смену фамилии;

изменение идентификационного кода;

изменение документов, таких как получение нового паспорта.

Информация о фамилии и идентификационном коде важна для правильного оформления документов, смена адреса необходима для корректного хранения электронного пенсионного дела, а данные о трудоустройстве или увольнении влияют на размер пенсии, сообщает ПФУ.

В случае таких изменений у пенсионера есть 10 дней для уведомления Пенсионного фонда. Сообщить об изменениях можно как через электронный портал, так и лично в отделении ПФУ.

Напомним, что в Украине наблюдается массовое заселение в зону Чернобыля, где люди, в частности из других регионов, регистрируются в населенных пунктах на территории зоны радиационного загрязнения, чтобы получить дополнительные пенсионные выплаты. С начала полномасштабной войны количество таких "новых поселенцев" в Чернобыльской зоне превысило 135 тысяч, что обходится бюджету в 15 миллиардов гривен в год.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.