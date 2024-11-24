Отмена графиков отключений света зависит от нескольких факторов – на сегодняшний день количество очередей отключений уменьшилось, что дает надежду на улучшение ситуации.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в интервью одному из телеканалов.

По его словам, погодные условия, уровень потребления электроэнергии и ситуация с безопасностью являются ключевыми факторами, влияющими на возможность отмены графиков отключений.

Один из важных факторов, который может ускорить восстановление стабильных поставок электроэнергии, — это погода. Солнечные дни могут прибавить к 1 гигаватте мощности от солнечных электростанций, что позволит сэкономить ресурсы во время пиковых вечерних часов. Кроме того, относительно теплая погода снижает нагрузку на энергосистему, поскольку потребление электроэнергии для отопления уменьшается. Это помогает энергетикам сбалансировать спрос и предложение, что способствует постепенному уменьшению отключений.

Не менее важным фактором является ситуация с безопасностью. Постоянные атаки дронов и ракет повреждают энергетическую инфраструктуру, что создает дефицит генерации и нарушает доставку электроэнергии.

Сергей Нагорняк выразил надежду, что до конца текущей недели энергетикам удастся возобновить стабильные поставки электроэнергии, если погодные условия будут благоприятными, потребление будет оставаться низким, а атаки на энергетическую инфраструктуру прекратятся.

В то же время Нагорняк подчеркнул, что риски остаются, поскольку регулярные атаки могут никогда не изменить ситуацию. Поэтому важно не только поддерживать энергетиков в их работе, но рационально использовать электроэнергию.

Генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что графики отключений составляются в зависимости от конкретных обстоятельств после повреждения энергосистемы. Основные причины применения отключений – это дефицит генерации, когда недостаточно электроэнергии для удовлетворения всех потребностей потребителей, а также повреждения сетевых объектов, что затрудняет транспортировку энергии в отдельные регионы.

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