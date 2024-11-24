В Украине введен новый механизм идентификации пенсионеров, которым нужно пройти процедуру каждые 6 месяцев.

В Ощадбанке была введена процедура видеоидентификации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи счета были ограничены.

Об этом сообщает официальный портал Ощадбанка. Это позволит переселенцам восстановить полный доступ к своим средствам в Ощадбанке, соблюдая четкий алгоритм действий.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий ранее акцентировало внимание на проблеме блокирования банковских счетов внутренне перемещенных лиц. Часто это касалось средств, полученных в качестве социальной помощи от государства или международных организаций.

Теперь переселенцы, столкнувшиеся с таким трудом, смогут получить свои выплаты, пройдя процедуру видеоидентификации в Ощадбанке.

Чтобы пройти идентификацию в Ощадбанке, необходимо зайти на официальный сайт Ощадбанка и выбрать удобное время для видеовызова с представителем контакт-центра. После успешного подтверждения лица Ощадбанк снимет ограничения и аресты со счетов ВПЛ.

Важно, что во время видеоидентификации не нужно вводить какие-либо персональные данные или реквизиты платежных карт, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности для владельцев счетов.

Напомним, физическая идентификация обязательна для лиц, которые зарегистрировались как ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсионные выплаты через "Ощадбанк". Этот процесс бесплатный и проводится раз в шесть месяцев. Способы прохождения физической идентификации.

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