При этом не имеет значения, уплачивались ли взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за этот период.

Для получения пенсии необходимо иметь достаточный страховой стаж, объем которого зависит от возраста и в некоторых случаях нужный стаж можно "дотянуть".

В июне 2024 вступили в силу изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", о которых сообщает Верховная Рада Украины.

Как изменилась система учета стажа

Согласно новым положениям, в случае недостаточности страхового стажа для назначения пенсии в Украине можно учесть стаж, приобретенный за границей. При этом не имеет значения, уплачивались ли взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) за этот период.

Важно! Стаж, полученный в России, законом не учитывается.

Особенности зачисления заграничного стажа

Однако учет заграничного стажа имеет свои ограничения:

он засчитывается только в том случае, если лицо не имеет минимального стажа для получения пенсии;

этот стаж не влияет на коэффициент, то есть не способствует увеличению размера пенсии;

порядок зачисления заграничного стажа еще не утвержден Кабмином.

Что изменилось с 2023 года

Напомним, что с 1992 по 2023 год Украина входила в число государств-участников "Соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в области пенсионного обеспечения" В рамках этого соглашения стаж, приобретенный в странах-участницах, учитывался при назначении пенсий. ПФУ эти данные больше не в счет.

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