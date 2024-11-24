Согласно данным, с октября 2023 года по октябрь 2024 года общий рост цен на продукты питания составил 10,8%.

В ноябре 2024 года цены на продукты в Украине резко выросли, в частности цена на яйца достигла 100 гривен за десяток и продолжает постовый рост.

Эксперты объяснили причины столь стремительного подорожания и рассказали, как долго продлится этот тренд на рынке продуктов.

Согласно данным, с октября 2023 года по октябрь 2024 года общий рост цен на продукты питания составил 10,8%. Экономист и член совета Национального банка Украины Василий Фурман отметил, что наблюдается постепенное удорожание разных категорий продуктов, а в условиях наступления холодов и сложной экономической ситуации в Украине стоимость продуктов будет продолжать расти.

Экономист Олег Пендзин указал на несколько основных факторов, повлиявших на удорожание. Среди них:

Неблагоприятные погодные условия летом снизили урожайность.

Завершение сбора урожая.

Увеличение стоимости кормов и овощей.

Сокращение объемов урожая.

Из-за небольшого урожая в этом году эти факторы привели к повышению цен. По данным исследования Центра Разумкова, 44% украинцев вынуждены экономить на питании. Это привело к значительному удорожанию более дешевых товаров, в частности овощей, фруктов и хлеба.

Аналитик УКАБ Максим Гопка добавил, что осенью традиционно происходит сезонное повышение стоимости продуктов. Сильная летняя жара повлияла на урожайность овощей, что привело к уменьшению их количества или ухудшению качества. Кроме того, рост стоимости горючего и энергоресурсов отразился на процессах сбора урожая.

Эксперт Олег Пендзин предположил, что цены на продукты могут стабилизироваться к середине декабря. Однако с приближением праздников ожидается новый подъем цен, особенно на мясо, творог, яйца и другие продукты, которые являются основными на новогодних и рождественских столах.

Праздничный период традиционно стимулирует спрос и повышение цен, поскольку люди активно закупают продукты для празднований. Однако по завершении праздничного сезона цены могут несколько снизиться и стабилизироваться.

В целом эксперты ожидают, что к весне 2025 года эти тенденции сохранятся, особенно для продуктов, зависящих от урожайности и международных рыночных цен.

Источник: 24 Канал.

Последние новости Украины:

Цены выросли на 170%: украинцам рассказали о подорожании базового продукта.

Дешевые продукты стремительно дорожают: экономист объяснил, почему цены на базовые продукты растут.

Удешевление не стоит ожидать: в НБУ назвали продукты, на которые поднимутся цены уже в ближайшее время.