В следующем 2025 году в Украине должно состояться масштабное повышение пенсий в рамках ежегодной индексации.

В 2025 году в Украине ожидается масштабное повышение пенсий в рамках ежегодной индексации, а также вступят в силу новые требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

Об этом сообщили в ПФУ.

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 2025 года потребуется не менее 32 лет страхового стажа. Это правило касается как мужчин, так и женщин. Если стаж будет меньше, человек сможет выйти на пенсию только в 63 или 65 лет.

Требования к стажу в 2025 году будут выглядеть так:

для выхода на пенсию в 60 лет – минимум 32 года стажа;

для выхода на пенсию в 63 года – минимум 22 года стажа;

для выхода на пенсию в 65 лет – минимум 15 лет стажа.

Напомним также, что правительство официально подтвердило, что индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Однако точный размер индексации еще не определен, поскольку необходимо учесть статистику за 2024 год, которая пока недоступна.

По предварительным прогнозам Национального банка, инфляция по итогам 2024 г. составит 8,5%, а средний рост зарплат за последние три года достигнет 12,7%. С учетом этих данных аналитики ожидают, что индексация пенсий может составить около 16,95%.

Отметим, что повышение будет касаться только основного размера пенсии без учета надбавок и доплат.

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