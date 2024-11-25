Сначала мужчину обвинили в подготовке к государственной измене, но позже квалификация изменилась на подготовку к действиям, угрожающим изменением территориальных границ или государственной границы Украины.

В Полтаве суд осудил бывшего участника антитеррористической операции, решившего вступить в террористическую организацию "Донецкая народная республика".

Как отмечается в Реестре судебных дел, обвиняемый родился в Донецке и работал монтером колеи.

Он бывший военнослужащий ВСУ и имел опыт участия в боевых действиях, но со временем начал проявлять негативное отношение к украинской власти и государству в целом.

С 24 февраля по 1 марта 2022 года мужчина вел переговоры по социальной сети "Одноклассники" с представителем "ДНР", гражданином России, и обсуждал возможность вступления в эту организацию. После этого он был задержан Службой безопасности Украины.

Сначала мужчину обвинили в подготовке к государственной измене, но позже квалификация изменилась на подготовку к действиям, угрожающим изменением территориальных границ или государственной границы Украины. Обвиняемый признал свою вину и подтвердил все обстоятельства.

Суд не счел необходимым исследовать неподтвержденные аспекты дела, ограничившись допросом обвиняемого и изучением документов, характеризующих его личность. Учитывая смягчающие обстоятельства и то, что наказание за подготовку к преступлению не может превышать половины максимального срока, суд назначил в виде двух лет и шести месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на один год.

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