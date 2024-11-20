Під час розгляду справи чоловік підтвердив, що концерт до 9 травня організували за наказом російських військових.

Директора "Будинку культури Вовчанської міської ради" покарали за участь у святкових заходах під час окупації.

Про це стало відомо з рішення суду, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Що сталося?

Як зазначено у матеріалах справи, чоловік під час окупації виконував роль ведучого на політичних заходах, зокрема під час святкувань "9 травня" та "Дня прапора Російської Федерації". Крім того, він сприяв роздачі російських паспортів у Будинку культури, що було зафіксовано на пропагандистських відео.

Обвинувачений заперечив свою провину, пояснюючи, що обіймає посаду директора Будинку культури ще з 1979 року і виконував розпорядження окупаційної адміністрації.

«Організаційними заходами займалися працівники районної адміністрації. Мені наказали розробити афіші та виконати інші службові обов’язки відповідно до посадової інструкції. Контрактів із представниками РФ я не підписав», — пояснив він у суді.

Під час розгляду справи чоловік підтвердив, що концерт до 9 травня організували за наказом російських військових. Водночас він повідомив, що діяв під примусом і не мав можливості відмовитися.

Розбіжності у сертифікатах

Свідки, які виступали в суді, надали додаткові покази. Одні стверджували, що обвинуваний говорив про те, що "ця влада тут назавжди, треба якось виживати" і закликав пристосуватися до умов окупації. Інші ж зазначили, що він залишився прихильником України. Один зі свідків розповів, як чоловік знімав державні прапори України, зауваживши, що їх "ще будуть використовувати після деокупації".

Рішення суду

Суд визнав директора винним і засудив його до 10 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, йому заборонено обіймати керівні посади протягом 11 років.

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