Оказалось, что он ранее уже неоднократно был судим, последний раз в 2021 году, когда получил условный срок.

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Сергею Якимову, который обманул львовянку, выманив у нее более 177 тыс. грн на выдуманное лечение внука.

Об этом говорится в приговоре , опубликованном Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в апреле этого года Якимов, вместе с сообщниками, позвонил потерпевшей, представившись врачом, и сообщил, что ее внук попал в ДТП и нуждается в деньгах на лечение.

В тот же вечер мошенник получил от женщины 3 тысячи долларов США и 2 тысячи канадских долларов, что по курсу НБУ в то время равнялось более 177 тысяч гривен. В дальнейшем эти деньги он использовал на собственные нужды.

В суде Якимов признал свою вину. Оказалось, что он ранее уже был неоднократно судим, в последний раз — в 2021 году, когда получил условный срок.

Учитывая все обстоятельства, судья Шевченковского районного суда Руслан Езерский признал Якимова виновным в мошенничестве по части 3 статьи 190 УК и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Также суд обязал его компенсировать потерпевшей более 177 тысяч гривен материального ущерба. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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