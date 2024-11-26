Цены на бакалею продолжают расти, и, вероятно, сахар тоже не останется стабильным: уже с 2025 года его цена может повыситься до 32 гривен за килограмм.

Об этом сообщили аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в пределах ВАР.

Украинские производители сахара начали находить новые возможности для экспорта и в результате цены на продукцию уже повысились на 1-1,5 гривны за килограмм. В настоящее время средняя стоимость варьируется от 23 до 24,50 гривен. По словам аналитиков, этот рост обусловлен стабилизацией внутреннего спроса и возобновлением экспорта. Ожидается, что с 2025 года откроется европейский рынок для украинского сахара, что может существенно повлиять на цены. Во второй половине сезона специалисты прогнозируют возможное дальнейшее повышение стоимости.

"С 1 января 2025 года мы можем ожидать активного роста цен после открытия европейского рынка. В прошлом сезоне цены достигали 29-32 тысяч гривен за тонну с НДС. Есть вероятность, что в этом сезоне мы вернемся к этим уровням", — отметили эксперты.

Что касается текущей цены на сахар, по данным сайта Минфин, средняя стоимость на этот продукт сейчас составляет 35,02 гривны. В октябре цена была на уровне 35,44 грн, что означает снижение на 0,42 грн в месяц.

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