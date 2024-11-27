В Украине с 1 января 2025 г. стартует новая программа доплат для педагогических работников средних школ.

Согласно постановлению Кабинета Министров №1286, учителя, психологи, воспитатели и руководители кружков будут получать ежемесячные надбавки к зарплате.

Как пишет ТСН со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №1286, первоначально сумма будет составлять 1 300 грн, а с 1 сентября 2025 увеличится до 2 600 грн.

Эта инициатива направлена ​​на повышение социальной поддержки педагогов и охватывает всех учителей государственных и муниципальных школ, без учета стажа или квалификации. Доплаты будут начисляться автоматически и педагоги не должны будут подавать никаких дополнительных заявлений или документов.

Особое внимание правительство обратило на учителей основных предметов, работающих с учениками психологов, воспитателей групп продленного дня и руководителей кружков, которые занимаются внешкольным образованием. Все эти категории работников получат финансовую поддержку в рамках новой программы.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило образовательную субвенцию на 15,5 миллиарда гривен. Именно эти средства позволили обеспечить финансирование программ поддержки педагогов и улучшение их условий труда. Благодаря таким мерам Кабмин планирует не только улучшить уровень жизни учителей, но и стимулировать повышение качества образования в Украине.

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