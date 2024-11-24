Кроме того, в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о пенсионном обеспечении прокуроров и других работников правоохранительных органов.

Верховная Рада Украины поддержала правительственный законопроект, предусматривающий отмену специальных пенсий для прокуроров в случае инвалидности.

Теперь работники прокуратуры, потерявшие трудоспособность, будут получать компенсации на общих началах, информируют парламентские источники.

Вместо специальных пенсий – общие выплаты

Компенсации прокурорам будут выплачиваться через систему социального страхования.

Для тех, кто уже получает пенсию по инвалидности на момент вступления в силу нового закона, условия останутся неизменными: они будут получать выплаты до окончания срока инвалидности или до проведения повторной оценки трудоспособности.

Важно!

Если в результате переоценки трудоспособности прокурор будет иметь право на выплаты через общую систему социального страхования, он будет получать их по новым правилам.

В случае пожизненного установления инвалидности выплаты также будут пожизненными. Однако это не касается случаев, когда выявлены нарушения при определении группы или причин инвалидности медико-социальной экспертизой.

Что изменится в других пенсионных выплатах прокурорам

Кроме того, в Верховной Раде рассматривают новый законопроект о пенсионном обеспечении прокуроров и других работников правоохранительных органов. Среди основных предложений:

Пенсия за выслугу лет для прокуроров будет назначаться только после их увольнения из прокуратуры.

Перерасчет пенсий для работников прокуратуры и силовых структур будет осуществляться в соответствии с инфляцией и ростом доходов населения по правилам общей пенсионной системы.

Эти изменения преследуют цель сделать социальное обеспечение работников прокуратуры более справедливым и прозрачным.

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