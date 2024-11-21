Згідно із законом, кожна людина може обрати лише один вид пенсії, якщо має право на кілька.

В Україні існує кілька видів пенсій - за законодавством, кожна людина може отримувати лише один вид пенсії, навіть якщо вона має право на кілька.

Умови призначення пенсії та порядок їх виплати регулюються Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсії за віком

Цей вид пенсії призначається за наявності певного страхового стажу:

у 2024 році — не менше 31 року;

у 2028 році — не менше 35 років.

Вік виходу на пенсію залежить від стажу і може становити 60, 63 або 65 років.

Дострокові пенсії

Пенсії цього виду можуть отримати люди, які працювали в умовах шкідливого виробництва, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, багатодітні матері та інші категорії громадян.

Пенсії по інвалідності

Призначаються особам, які втратили працездатність. Для цього необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років, залежно від віку, коли було встановлено інвалідність.

Пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Ці пенсії виплачуються непрацездатним членам сім’ї померлого, якщо він мав достатній страховий стаж. Діти отримують виплати незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого.

Пенсії за вислугу років

Призначаються для певних категорій працівників, чия професійна діяльність передбачає великий фізичний або психоемоційний навантаження. До таких категорій належать:

працівники локомотивних бригад і залізничного транспорту;

медичні працівники, педагоги, співробітники соціального захисту;

артисти театрів, спортсмени міжнародного класу.

Також для військовослужбовців існують окремі умови призначення пенсії за вислугу років відповідно до закону про пенсійне забезпечення військових. Таким чином, система пенсійного забезпечення в Україні передбачає різні види виплат, що залежать від різних обставин і спеціалізацій.

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