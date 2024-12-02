Жительница Тернополя стала жертвой мошенников , использовавших ее доверие и собственную неосторожность, чтобы завладеть смартфоном стоимостью более 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области, пишет Вголос . В сообщении говорится, что инцидент произошел при попытке девушки продать телефон вместе с аксессуарами через популярный сайт объявлений.

Продавщица нашла покупателя, представившегося как Михаил. После согласования условий девушка отправила товар через службу доставки. Но уже при перевозке Михаил отказался от получения посылки. На следующий день жителям Тернополя позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы доставки. Он заверил, что для повторной отправки посылки необходимо ввести код подтверждения, который должен был поступить на телефон. Ничего не подозревая, девушка выполнила просьбу.

Через несколько минут дама получила сообщение, что посылка была выдана другому лицу. Как выяснилось, код, который сообщила женщина, позволил мошенникам изменить адрес доставки и получить товар.

Полиция уже открыла производство по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В настоящее время продолжается розыск злоумышленников, организовавших эту аферу.

Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность. Не сообщайте конфиденциальные данные, особенно коды подтверждения незнакомым людям. В случае подозрительных вызовов связывайтесь с официальными контактами службы доставки. Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию по телефону 102 или на горячую линию киберполиции по номеру 0 (800) 50-51-70.

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