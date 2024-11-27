В Одессе задержана женщина и ее внучка, которые с помощью мошеннической схемы похитили более 100 тысяч гривен, а также имущество 87-летней пенсионерки.

Как пишет Одесса.район со ссылкой на сообщение полиции области, по дороге домой потерпевшая встретила двух женщин, представившихся работницами социальной службы. Они сообщили бабушке, что международные партнеры предоставили ей 600 евро в качестве "помощи". Злоумышленницы вручили жертве фальшивые банкноты номиналом в 1000 евро, после чего бабушка, не заподозрив обмана, отдала им 400 долларов.

После этого одна из мошенниц покинула квартиру под предлогом, что у них для бабушки еще и продуктовый набор. "Работница соцслужбы" на выходе из квартиры прихватила с собой сумку пожилой женщины, в которой было 2000 долларов, 2000 гривен, золотая цепочка стоимостью более 14 тысяч гривен, паспорт и документы на квартиру. Молодая женщина осталась еще несколько минут с потерпевшей, а затем также покинула квартиру. Лишь когда пенсионерка заметила исчезновение своих вещей, она обратилась в полицию.

Правоохранители, проведя оперативные мероприятия, установили личности злоумышленниц – это 61-летняя женщина и ее 21-летняя внучка из Волыни. Они были задержаны на железнодорожном вокзале Одессы, где пытались покинуть город. как доказательство. Среди найденных вещей был и золотой. цепочка потерпевшей.

Полиция сообщила фигуранткам о подозрении в краже, совершенном во время военного положения. За эти преступления им грозит до 8 лет лишения свободы.

"Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 908 400 гривен. Решается вопрос по сообщению задержанным о подозрении в мошенничестве. Они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям", - отметили в полиции.

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