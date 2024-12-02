Не придя в себя от гибели мужчины, женщина еще и попала на мошенника.

В Житомирской области правоохранители расследуют случай аферы с использованием фальшивых денег при покупке автомобиля.

Как рассказала пресс-офицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецка для Общественного, инцидент произошел в середине октября, когда 30-летняя женщина из Коростышева обратилась в банк в Брусилове для обмена валюты. Сотрудники банка обнаружили, что купюры, которые принесла женщина, оказались поддельными. После этого они сообщили об инциденте в полицию.

Выяснилось, что женщина недавно потеряла погибшего на войне мужчину и теперь решила продать погибшему автомобиль "Honda Accord". При сделке покупатель передал ей 900 долларов, однако все эти деньги оказались фальшивыми. Продавец не могла этого заметить, поскольку купюры выглядели точно так же, как настоящие.

Полицейские разыскали покупателя автомобиля, 27-летнего мужчину из Киевской области.

"Мужчина признал, что отдал за транспортное средство ненастоящие купюры. Он оправдывался, что сам стал жертвой аферы во время другой продажи. Чтобы избавиться от фальшивок, решил приобрести за них авто", - рассказала пресс-офицер полиции.

Предварительная правовая квалификация инцидента – часть 1 статьи 199 Уголовного кодекса Украины, предусматривающая ответственность за использование поддельных денег. Согласно законодательству, за такое правонарушение нарушители могут быть наказаны лишением свободы на срок от трех месяцев до полугода.

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